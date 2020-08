Carta do leitor: Luanda carece de recinto desportivo

POR: Isabel Ferreira

Viana/Luanda

Saudações, caro director! É com muita satisfação que escrevo para este jornal. Sou morador do bairro Grafanil, no município de Viana, em Luanda. A minha preocupação é a falta de recinto para que a juventude possa praticar desporto durante o fim-de- semana e exercícios físicos durante o dia, porque a falta destes espaços obriga muitos jovens a seguirem o caminho da criminalidade. Infelizmente!

Ora bem, até aqui acredito que não estou a pedir muito aos dirigentes do município e da província de Luanda. Aliás, os mesmos deviam aproveitar o financiamento do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) para construir mais quadras desportivas nos bairros, porque o que temos na Ilha de Luanda não dá jeito para quem vive no bairro como é o meu caso.

Aliás, a governadora de Luanda devia imitar o seu homólogo da Lunda-Sul que está a construir seis quadras desportivas que vai acolher a movimentação das modalidades de sala, nomeadamente o andebol, basquetebol, futebol salão só para citar. Portanto, não quero que Luanda seja a casa da mamã “Joana”, mas sim uma cidade onde a sua população possa cultivar a prática do desporto.