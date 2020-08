Governador do BNA reconhece dedicação dos trabalhadores da Banca Nacional

“Aos trabalhadores de hoje e da nossa banca do futuro, quero salientar a importância de continuarem a trabalhar com profissionalismo e rigor, para que juntos possamos alcançar o objectivo de ter um sistema financeiro saudável, moderno, inclusivo e verdadeiramente ao serviço dos cidadãos e da economia”, referiu José Massano ao discursar no acto promovido pelo Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola (SNEBA), para celebrar os 45 anos da Banca ao Serviço de Angola, conhecido como “dia do trabalhador bancário”. O governador do BNA desejou a todos os participantes uma “boa sessão de trabalho e momentos proveitosos de reflexão, aprendizagem e troca de experiências sobre o caminho até aqui percorrido e os desafios de construção da banca do futuro”.

Sob o lema “Banca, 45 anos: ontem, hoje e amanhã”, o evento, segundo Massano, “conduz-nos em primeiro lugar a caminhar um pouco pela história do sector bancário desde a nossa independência e recordar as principais etapas do seu desenvolvimento, que nos trazem ao presente e nos permitem projectar o futuro”. Após o acto de 14 de Agosto de 1975, marcante pela tomada dos destinos da banca por nacionalistas angolanos ainda nos primórdios da nossa independência, destacou a promulgação das Leis nºs 69 e 70, ambas de 5 de Novembro de 1976, que instituíram o Banco Nacional de Angola e o Banco Popular de Angola. O primeiro detinha os activos e passivos do Banco de Angola e o segundo os do Banco Comercial de Angola, que acabaram nacionalizados, como reconheceu Massano, numa breve incursão pela historia da banca de Angola independente.

“Nesta breve viagem, destaco ainda a dignidade constitucional conferida ao Banco Nacional de Angola e ao sistema financeiro, ao estabelecer-se na Constituição da República o BNA como banco central e emissor da República de Angola”. Segundo Massano, actualmente o sector bancário apresenta um paradigma necessariamente muito dinâmico, requerendo, na realização da actividade de intermediação financeira, a criação de soluções, produtos e serviços financeiros sob critérios de segurança e eficiência, capazes de assegurar a confiança na guarda de poupanças e garantia de apoio no financiamento de iniciativas de crescimento e desenvolvimento económico e social. Entretanto, o governador reconhece que o momento em que se assinala o 45º aniversário da assumpção dos destinos da banca, ocorre num contexto macroeconómico deveras difícil e complexo, condicionado pela baixa do preço do barril de petróleo – “nossa principal fonte de receitas de exportações” – e pelos efeitos colaterais da pandemia da Covid-19.

Mesmo assim, refere que o contexto coincide com um maior rigor à nível do quadro regulatório e de supervisão das instituições financeiras, as novas exigências a nível comportamental e de protecção dos consumidores, o reforço do sistema de governação corporativa e a transição para uma banca mais digital. “No capítulo da regulação e supervisão, os bancos enfrentam um quadro exigente, no âmbito de um modelo, hoje, mais activo, transversal e prospectivo, com enfoque na apreciação rigorosa do risco e a institucionalização de novos instrumentos e acções de supervisão, adoptando critérios universalmente aceites de boas práticas. O sector bancário pela sua importância na economia é, de todos os sectores, o mais escrutinado, regulado e supervisionado”, referiu.

Para o governador, a inovação tecnológica “veio trazer grandes alterações em todos os aspectos da vida, incluindo, obviamente, o financeiro e vem-se traduzindo também no uso massivo de dispositivos móveis que figuram no centro da revolução tecnológico-financeira” e a este desafio de inovação, acresce-se a “aprovação da nova Lei do Sistema de Pagamentos no passado mês de Julho” que há-de levar o país a implementar o pacote regulatório que visa garantir a efectivação da segurança, eficiência, concorrência e a protecção de dados tendente a proporcionar um ambiente da banca digital seguro.

“O BNA desenvolveu o Laboratório de Inovação do Sistema de Pagamentos (LISPA), tendo em vista a gestão de riscos, promoção da inovação e potenciação da oferta de produtos e serviços financeiros diversificados ao consumidor, impulsionando assim a inclusão financeira”. Massano refere que Angola está em “um momento de transição de uma economia excessivamente dependente das exportações de petróleo para uma economia mais assente em produção nacional diversificada, uma economia mais sustentável e inclusiva”, reconhecendo que o sistema bancário joga um papel fundamental nesta transformação pelo que torna-se assim necessário que os bancos desenvolvam as capacidades para poder apoiar o esforço de diversificação da economia através da concessão de crédito responsável, devendo alinhar as suas pessoas, políticas e processos a esse objectivo.