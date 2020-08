Goz’Aqui estreia novo programa humorístico na televisão

Um novo conteúdo de entretenimento, na vertente humorística, “Quem não aguenta (não) ri’’, estreia este Domingo, 16, às 15 horas e 30 minutos, no Canal Vida TV, resultado de uma parceria com o Goz’Aqui. O programa proporcionará ao telespectador 40 minutos de diversão, através de uma competição entre os participantes, a qual será vencida por aquele que conseguir conter mais vezes o riso, quando confrontado com as piadas do seu oponente.

A apresentação do mesmo ficará a cargo do jovem Cólua Tremura, novo talento na arte da comédia, onde em cada emissão semanal vai apresentar quatro convidados, em cada emissão, mas consagrar-se-á apenas um. Este que é tido como o programa ideal para o Domingo, no final do dia, é a mais recente aposta da plataforma humorística, que pretende brindar os telespectadores com momentos únicos, de muita descontracção e instantes hilariantes, com garantia de puro entretenimento e bom humor ao seu público.

“É a nossa mais recente aposta, porque acreditamos que o riso nunca é demasiado e, além de um escape, é também algo que estimula a criatividade, a imaginação. É um formato descontraído, adequado para todas as idades, e para assistir é apenas necessária a vontade de rir e de ver os outros a (tentar não) fazer o mesmo’’, disse o fundador do Goz’Aqui, Tiago Costa. A plataforma humorística tem como objectivo a prestação de serviços artísticos e culturais, apostando cada vez mais no entretenimento e no enriquecimento do factor humano (formação e disponibilização de plataformas para que artistas possam ter voz).