Grécia e França realizam exercício militar em meio a tensões com Turquia no Mediterrâneo

Exercício militar franco-grego é realizado enquanto Ancara e Atenas discordam sobre exploração de recursos naturais a partir do subsolo marinho no mar Mediterrâneo.

O exercício militar foi realizado ontem Quinta-feira, 13, nas proximidades da ilha grega de Creta. A acção seria a primeira manifestação de comprometimento do presidente francês, Emmanuel Macron, para reforçar a presença militar de seu país no leste do Mediterrâneo, publicou a agência Reuters. Anteriormente, Macron havia anunciado que enviaria navios e meios militares para a região, ao passo que Paris pediu para a Turquia não explorar petróleo e gás em águas em disputa.

É válido ressaltar que a Turquia e a Grécia discordam sobre a soberania da região fronteiriça entre ambos os países. A presença militar francesa foi reforçada com o envio de caças Rafale e a fragata Lafayette. O exercício militar ocorre logo após a Turquia enviar seu navio de pesquisas do fundo marinho Oruc Reis para a região em disputa. Condenando a acção turca, a Grécia disse que as actividades do país vizinho “prejudicam a paz e a segurança da região”. Por sua vez, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta Quinta-feira (13) que seu país não busca “aventuras desnecessárias” nem tensões na região.