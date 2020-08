Manuel Moreira apresenta hoje candidatura à presidência da FAB

O antigo dirigente do Progresso do Sambizanga, Manuel Moreira, apresenta hoje, às 9:00, a sua candidatura à presidência da Federação Angolana de Basquetebol (FAB), na Galeria dos Desportos, localizado no Complexo da Cidadela Desportiva, em Luanda, cujas eleições estão marcadas para 22 de Novembro, tendo em vista o ciclo olímpico 2020/2024. Segundo a nota chegada à nossa redacção, o futuro concorrente ao cadeirão máximo da bola ao cesto pretende restruturar, formar e reconquistar a mística da modalidade que já conquistou vários títulos no continente africano.

Jean Jacques da Conceição, antigo jogador da Selecção Nacional, José da Silva, antigo vice-presidente para o basquetebol do 1º de Agosto, e Manuel Docas, presidente da Associação Provincial da modalidade em Benguela, são os pretendentes que já oficializaram as suas candidaturas.A comissão de gestão da Federação Angolana de Basquetebol é liderada por Gustavo da Conceição, também presidente do Comité Olímpico Angolano (COA).

Depois da participação da Selecção Nacional sénior masculina no Campeonato do Mundo, no Gigante Asiático, ou seja, na China, em 2019, o então presidente da Federação, Hélder Cruz “Maneda” colocou o seu cargo à disposição. Hélder Cruz “abandonou” o barco quando faltavam um ano para terminar o seu mandato que ficou marcado por várias polémicas. A direcção do presidente demissionário contraiu uma dívida com o treinador norte-americano, William Voigt, no valor de mais de USD 1,5 milhões. Por este motivo, William Voigt intentou uma acção judicial junto do Tribunal Arbitral do Desporto contra a Federação Angolana da bola ao cesto.