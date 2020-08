Quimbamba assina pelo 1º de Agosto

O basquetebolista angolano Benvindo Quimbamba, que representou o Petro de Luanda na temporada passada, assinou um contrato de duas épocas com o 1º de Agosto, segundo uma fonte do cinco militar. Os termos do contrato não foram avançados, mas é ponto assente que o extremo, 27 anos, vai reforçar o clube que na primeira semana do corrente mês completou mais um aniversário.

O jogador não chegou a acordo com o Petro de Luanda, clube onde jogou e ganhou vários trofeus nacionais com o técnico de nacionalidade camaronesa Lazare Adingono, segundo a sua ficha de trabalho. O jogador queria dois anos de contrato, mas a direcção do Petro de Luanda exigia somente um ano, razão que levou o atleta a declinar o seu interesse pelo cinco tricolor.

O 1º Agosto não contará com Muto Fonseca, Carlos Cabral e o base norte-americano Emanuel Quesada na próxima temporada. Armando Costa e Hermenegildo Santos (bases), Edson Ndoniema, Islando Manuel, Malick Cissé, Fidel Cabita, Pedro Bastos, Gilson Bango (extremos) e os postes Eduardo Mingas, Felizardo Ambrósio e Teotónio Dó mantêm- se na equipa, agora liderada por Manuel Sousa “Necas”.