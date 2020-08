“Angola foi bem representada nas Olimpíadas”

Apesar da Selecção Nacional de xadrez ter sido eliminada na terceira fase das Olimpíadas Mundiais, o Mestre Fide e atleta do combinado angolano Sérgio Miguel disse a este jornal que o grupo representou bem o país na competição que decorreu via online, por causa da Covid-19.

Sérgio Miguel reconheceu que a equipa, convocada pela Federação Angolana do ‘desporto ciência’, brilhou na primeira fase do certame, mas na 3ª etapa faltou inspiração.

“No geral, tivemos uma boa campanha, tirando as constantes falhas no sinal de Internet”, disse o Mestre Fide da Escola Sacri do Cazenga. David Silva (Mestre Internacional da Escola de Mestre João Francisco), Esperança Caxita (MI do 1º de Agosto) e Jemima Paulo (Mestre da Academia Ditrov de Viana), são os atletas que representaram as cores da bandeira nacional.