Avião com quatro passageiros cai em floresta densa no Leste do Congo

Um avião que transportava quatro passageiros caiu, na noite de Quinta-feira, numa densa floresta no Leste da República Democrática do Congo, disseram as autoridades.

O avião, considerado um dos dois pequenos cargueiros propriedade da Agefreco, caiu durante um vôo de Kalima, na província de Maniema, para Bukavu, na província de Kivu Sul, disse Theo Kasi, governador do Kivu Sul.

“A investigação vai determinar a causa do acidente. Compartilho a dor com as famílias enlutadas e ofereço as minhas mais profundas condolências ”, disse Kasi no Twitter.

Os destroços não foram localizados, mas a zona suspeita de queda é uma vasta floresta densa, disse Desiree Kyakwima, porta-voz da administração do Kivu Sul.

“Os serviços do aeroportuários, que informaram o governador sobre o acidente, disseram que, ao tentar localizar os destroços do avião, não há chance de encontrar sobreviventes”, disse Kyakwima.

Os acidentes aéreos são relativamente comuns no Congo, por causa dos baixos padrões de segurança e má manutenção. Todas as transportadoras comerciais congolesas estão proibidas de operar na União Europeia.