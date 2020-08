Cientistas temem impacto duradouro do derrame de óleo nas Ilhas Maurícias

O impacto total do vazamento tóxico ainda está a acontecer, dizem os cientistas. Enquanto os residentes da ilha do Oceano Índico lutam para limpar as manchas de óleo e aglomerados, eles estão a ver enguias mortas e peixes a flutuar na água, enquanto aves marinhas encharcadas de combustível arrastam-se para a costa.

Imagens de satélite também mostram as 1.000 toneladas de petróleo bruto derramadas a espalhar- se para o norte ao longo da costa a partir do local do derramamento nas águas azul-turquesa do Blue Bay Marine Park.

Os danos, dizem os cientistas, podem impactar nas Maurícias e na economia muito dependente do turismo por décadas.

“Este derramamento de óleo ocorreu numa das áreas, senão a mais sensível das Maurícias”, disse o oceanógrafo e engenheiro ambiental Vassen Kauppaymuthoo à Reuters por telefone a partir da ilha, onde ele estava a pesquisar o desastre. “Estamos a falar de décadas para nos recuperar desses danos, e alguns deles podem nunca se recuperar.”

A vida selvagem em risco inclui as ervas marinhas que cobrem a areia nas águas rasas, peixes-palhaço em torno dos recifes de coral, mangais cercando a costa com os seus sistemas de raízes emaranhado e o Pombo Rosa em perigo crítico, endémico da ilha.

As tartarugas gigantes caminham, lentamente, por uma reserva natural na ilhota próxima, Ile-aux-Aigrettes, onde há também uma estação de pesquisa científica. Ao todo, o parque Blue Bay Marine conta com 38 tipos de corais e 78 espécies de peixes.

O vazamento traz “um choque venenoso massivo para o sistema”, disse Adam Moolna, um cientista ambiental das Maurícias que dá aulas na Universidade Keele, na Grã-Bretanha. “Este óleo terá efeitos em cascata nas teias da vida.”

O vazamento veio do MV Wakashio, de propriedade japonesa, que colidiu com um recife no parque marinho em 25 de Julho. Ainda não está claro por que o navio navegava tão perto da costa. Cerca de uma semana depois, o óleo começou a jorrar do porão quebrado.

No entanto, o fluxo foi interrompido, dizem as autoridades, depois de bombearem o óleo restante do navio.

Na Quinta-feira, o armador do navio, Nagashiki Shipping, disse que assumiria a responsabilidade e avaliaria uma compensação pelo desastre.

Cerca de 15 Km de costa foram afectados pelo derramamento, disse a presidente da Sociedade de Conservação Marinha das Maurícias, Jacqueline Sauzier.

“Não temos o equipamento ou a experiência para remover o óleo e o tempo é essencial para limitar os danos”, disse ela à Reuters.

Os residentes locais estão a nadar desprotegidos nas águas tóxicas, enquanto usam cabelo humano e cascas de fábricas de cana-de- açúcar para absorver rapidamente o máximo possível do derrame.

Tanto para as pessoas quanto para a vida selvagem, o derrame terá um “impacto ressonante e retumbante nos próximos 10 a 20 anos”, disse o toxicologista ambiental Craig Downs, que avalia os derramamentos de óleo, mas não estudou o derramamento nas Ilhas Maurícias.

Impacto em espiral

É provável que os recifes de coral e os peixes sejam os primeiros a sofrer. Isso é especialmente difícil para as Ilhas Maurícias, onde o turismo e a pesca são os pilares da economia.

Os corais que sobrevivem podem ter enfraquecido a resistência às ondas de calor marinhas, que estão a atingir a área devido às mudanças climáticas e já causaram algum branqueamento dos corais, dizem os especialistas.

“Se as coisas continuarem do jeito que estão, as perspectivas futuras para os recifes de coral parecem muito, muito sombrias”, disse Alex Rogers, um professor visitante da Universidade de Oxford e director de ciências da REV Ocean, uma empresa sem fins lucrativos.

Os conservacionistas também estão preocupados com a lavagem do óleo nas florestas de mangue, onde as raízes servem de viveiros para peixes.

O petróleo também pode se introduzir nos sedimentos ao redor dos mangais, onde pode sufocar moluscos, caranguejos e larvas de peixes, disse Callum Roberts, professor de conservação marinha da Universidade de Exeter, na Grã-Bretanha. “É muito difícil remover uma vez que é afundado no sedimento”, disse Roberts. “As árvores podem adoecer e morrer.”

Os pássaros que nidificam nos mangais ou migram por meio de planaltos próximos também são vulneráveis. A ingestão de óleo pode tornar difícil para os pássaros a luta contra doenças ou mesmo voar, disse o toxicologista ambiental Christopher Goodchild, da Universidade Estatal de Oklahoma.

A pesquisa mostrou que “apenas uma pequena quantidade de óleo transferida para o ovo de um pássaro – tão pequena quanto uma gota de sangue – pode realmente causar uma mudança na fisiologia do embrião do pássaro”, disse ele.

Canteiros de ervas marinhas, que, como os mangais, armazenam grandes quantidades de dióxido de carbono que aquece o clima, desempenham um papel vital na protecção das costas das ondas.

Em terra, alguns cientistas alertam que os depósitos de petróleo podem endurecer e levar a mudanças duradouras.

“A longo prazo, poderíamos ver uma costa parecida com asfalto conforme o óleo se dissipa e se degrada, conforme as poças de óleo”, disse Ralph Portier, um cientista ambiental da Louisiana State University que estudou as consequências do derramamento de Deepwater Horizon de 2010 no Golfo do México.

“É uma verdadeira tragédia”, disse Portier.