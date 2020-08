Cinemax reabre apenas para Benguela, Huambo e Lubango

Depois da suspensão das salas de cinema devido ao surto da pandemia de Covid-19, o cinema está de volta à rede Cinemax, apenas para as cidades de Benguela, Huambo e Lubango, sendo que Luanda por ser o epicentro da doença contínua vetada.

A magia da sétima arte está de volta em três províncias do nosso país com a reabertura do Cinemax Benguela, Cinemax Huambo e Cinemax Lubango, a partir do dia 14 de Agosto, com melhor qualidade de som e imagem, novas estreias, de acordo com um comunicado da empresa gestora dos cinemas.

A programação reserva exibições de 14 a 20 de Agosto de várias películas com acção, comédia, drama, animação e bilhetes a partir dos 900 Kwanzas, que podem ser reservados e comprados online, estando disponíveis vários sistemas de pagamento, que vão ao encontro das preferências do público em geral.

“Neste regresso à bilheteira online Cinemax chega com a novidade da compra de pipocas e bebidas conjuntamente com os bilhetes. A compra online de bilhetes e produtos de bar está disponivel em: http://www.bilheteira.cinemax.co.ao”, pode ler-se numa nota da entidade gestora.

Títulos como “Sobreviver na noite”, “Agente Infiltrada”, “Code: 8 Renegados”, “Agentes Especiais”, “O Recepcionista” e o “Teu Melhor Amigo” constam no cartaz que têm início entre as 14 horas as 19 horas.