FIFA forma árbitros da província do Huambo

O presidente do conselho de arbitragem do Huambo, José Chiquito, mostrou-se, à imprensa local, satisfeito pela formação dos juízes Luciano Lucas e Rodrigues Aleixo, que receberam no princípio desta semana, via online, uma acção formativa iniciativa da FIFA.

José Chiquinho disse que órgão que rege o futebol no mundo definiu quotas para os países de língua portuguesa e foi assim que numa primeira fase abriram 35 vagas para Angola.

“A prioridade foi para os árbitros de categoria internacional, mas os que não fizeram a formação têm de esperar a próxima acção”, justificou.

O responsável reconheceu que a formação por vídeo-conferência é uma experiência única, logo vai obrigar os árbitros angolanos a terem contacto com as actualizações das leis de jogo.

“Os formados aprenderam a trabalhar com os meios de tecnologia de informação. As leis sofreram algumas alterações e a FIFA sentiu-se na obrigação de actualizar todos seus afiliados”, frisou. Assim, o presidente acredita que neste momento que há uma incógnita no retorno das actividades desportivas dará possibilidade de preparar da melhor forma os campeonatos”.