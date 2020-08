Mais de 5800 famílias receberão “dinheiro do Kwenda” na Quiçama

O município da Quiçama acolheu, ontem, um Conselho Municipal de Auscultação das Comunidade, no âmbito da implementação do programa Kwenda – que visa ajudar as famílias vulneráveis com a atribuição de um valor monetário equivalente a 8500 por mês, durante um ano.

Sob a presença do Fundo de Apoio Social (FAS), o encontro serviu, além de outros apectos, para actualizar os dados das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, isto é, com base nos critérios definidos, como a caracterização do assentamento (tipo de habitação), acesso à energia eléctrica e água potável, densidade populacional, perfil sanitário, etc..

Das 6350 famílias que o projecto tem para atingir no município da Quiçama, já foram cadastradas 5862 famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com Amílcar Oliveira, administrador adjunto para a área financeira da Quiçama, a ideia do projecto não é apenas dar os 8500 Kwanzas por mês às famílias, mas posteriormente estas famílias irão trabalhar com o CASI (Centro de Acção Social Integrada) no sentido de emponderá-las.

Terminada a fase de apuramento das famílias, segundo Ana Machado, do FAS Luanda, validada por parte das autoridades locais, para evitar incongruências, e passa-se para a fase seguinte. “Está tudo cronometrado para que, até ao dia 1 de Outubro, as primeiras famílias cadastradas recebam a primeira renda”, reforçou.

A entrevistada acrescentou que o outro ciclo será em Outubro, em que as famílias serão encaminhadas para a componente de inclusão produtiva, em função das capacidades e competências produtiva das pessoas, para o fortalecimento da sua situação social. O objectivo é que se reverta o quadro de pobreza extrema por que vivem muitas famílias.

Escassez de ADECOS preocupa

O processo de identificação de famílias vulneráveis é feito pelos Agentes de Desenvolvimento Comunitário e Sanitário (ADECOS), que para o município da Quiçama o número devia ser de 61 ADECOS, quando apenas existem 30. Há uma necessidade de se aumentar este número, dada a importância destes profissionais.

Segundo Ana Machado, são os ADECOS quem distinguirão, com base nos critérios definidos de vulnerabilidade, quem realmente é pobre e carece do apoio do Kwenda.

São estes agentes que entrarão em contacto directo com as famílias, mediante visita casaa-casa, e registarão a partir do sistema informático, pelo que há necessidade de a administração contratar mais ADECOS.

“A administração contrata e nós, o FAS, damos a formação. Vamos armazenar todos os dados dessas pessoas vulneráveis no sistema informático. O projecto está suportado por um sistema tecnológico que automaticamente vai gerando informações, bem como dar informações orientadoras para os agentes responsáveis pelo cadastramento”, disse.

Recorde-se que o Kwenda é um projecto financiado pelo Banco Mundial (320 milhões de dólares) e o Governo de Angola (100 milhões de dólares), com a previsão de atribuir a renda trimestral de 25.500 Kz, durante um ano, em todo o país, a um milhão e seiscentos mil famílias.