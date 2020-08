“Quem questiona Diego Simeone que compre uma equipa”

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, saiu em defesa do treinador Diego Simeone depois da derrota (1-2) com o Leipzig, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Entre outras críticas, o técnico argentino foi questionado pela escolha do onze titular e por deixar João Félix no banco. O internacional português fez o único golo dos colchoneros.

“É ele que escolhe a equipa. Quem questiona as decisões dele que compre uma equipa e escolha o onze”, respondeu em declarações à TVE, vincando que, apesar do ‘adeus’ à Champions, o grupo está “tranquilo”: “Não tivemos a sorte do jogo e vamos para casa, mas há tranquilidade por tudo o resto. Continuo a dizer que temos uma boa equipa. Tivemos o azar de sofrer dois golos em circunstâncias que todos viram”.

“Os adeptos estão desiludidos porque, na verdade, ninguém esperava este resultado. O futebol é assim, por vezes estas coisas acontecem”, disse ainda o líder do clube, rematando com balanço positivo da época 2019/20: “Acho que fizemos uma boa temporada. Conseguimos qualificar-nos para a Liga dos Campeões, ficámos entre os três primeiros da LaLiga e conseguimos irá até aos quartos de final da Champions, que não é nada fácil”.