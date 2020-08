EUA exige uma investigação confiável sobre explosão “avassaladora” de Beirute

A explosão de 4 de Agosto, que as autoridades dizem ter sido causada por mais de 2.000 toneladas de nitrato de amónio que haviam sido armazenadas de forma insegura no porto por anos, feriu 6.000 pessoas, danificou áreas da cidade e deixou 300.000 desabrigados. Cerca de 30 pessoas continuam desaparecidas.

“Assistir na televisão é uma coisa, ver de perto é outra. É realmente impressionante ”, disse David Hale, sub-secretário de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, após visitar o porto. “Nunca poderemos voltar a uma era em que vale tudo no porto ou nas fronteiras do Líbano que contribuísse para essa situação”, disse Hale, acrescentando que “Cada Estado soberano controla os seus portos e as suas fronteiras completamente e imagino que todos os libaneses gostariam de retornar a essa era.”

Ele acrescentou ainda que agentes do FBI estariam a chegar neste fim-de-semana, a convite do Líbano, para ajudar a descobrir o que exatamente aconteceu e o que levou à explosão.

A explosão alimentou a ira contra os políticos governantes que já enfrentavam fortes críticas sobre um colapso financeiro que afundou a moeda, deixou os poupadores incapazes de manusear o seu dinheiro e alimentou a pobreza e o desemprego desde Outubro.

O presidente Michel Aoun disse que uma missão de inquérito investigará se a causa da explosão foi negligência, acidente ou “interferência externa”.

O grupo libanês Hezbollah, fortemente armado e apoiado pelo Irão, que é listado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, disse na Sexta-feira que esperaria pelos resultados da investigação oficial libanesa sobre a explosão.

Mas se for um acto de sabotagem por parte de Israel, então “pagaria um preço igual”, disse o líder do Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah num discurso na televisão. Israel negou qualquer papel na explosão. Nasrallah também disse que o seu grupo era contra uma investigação internacional, porque o seu primeiro objectivo seria “distanciar Israel de qualquer responsabilidade por esta explosão, se ele tivesse responsabilidade”.

Ele disse que a participação do FBI em uma investigação teria o mesmo propósito.

VÁCUO POLÍTICO

A explosão lançou o Líbano para um novo vácuo político desde a renúncia do governo que se formou em Janeiro com o apoio do Hezbollah e seus aliados, incluindo Aoun. O clérigo cristão mais antigo do Líbano disse que o povo libanês e a comunidade internacional perderam a paciência com os políticos governantes.

Na sua intervenção mais forte desde a explosão, o Patriarca Maronita Bechara Boutros Al-Rai também disse que a igreja se reservou o direito de vetar quaisquer propostas que prejudiquem ainda mais o Líbano.

Os seus comentários num sermão foram relatados pela emissora libanesa LBC. A igreja maronita exerce influência política num país onde o chefe de Estado deve ser maronita, o primeiro-ministro um muçulmano sunita e o presidente do Parlamento um muçulmano xiita.

O Irão apoia o Hezbollah e numa visita a Beirute, na Sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, disse que os esforços internacionais deveriam ajudar o Líbano ao invés de “impor qualquer coisa sobre ele”.

Visitantes ocidentais, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron e Hale do Departamento de Estado dos EUA, pediram ao Líbano que implemente reformas, incluindo medidas anti-corrupção que os líderes do país têm evitado por anos.