Hamilton na ‘pole position’ em Espanha

Lewis Hamilton, com volta de 1’.15’’,584 aos 4,655 Km do Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, assegurou a ‘pole position’ para a 61.ª edição do Grande Prémio de Espanha – 50.ª pontuável para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e 30.º na pista localizada nos subúrbios da Cidade Condal, hoje.

O britânico da Mercedes-AMG, líder da classificação de pilotos, com 117 pontos, mais 30 do que Max Verstappen, derrotou o companheiro de equipa, Valtteri Bottas, por 0,059 s. É a 5.ª ‘pole’ de Hamilton em Espanha, 4.ª em 2020 e 92.ª da carreira na Fórmula 1.

A Mercedes soma 117 na disciplina, depois de vencer as seis qualificações realizadas esta temporada e conta com 100 desde o início da era híbrida, na Austrália-2014, contra 21 da Ferrari, 5 da Red Bull e 1 da Williams, o que corresponde a uma taxa de sucesso de 79,37%!

São números demolidores. Não menos impressionante: também desde a Austrália-2014, pela 62.ª vez em 126 grandes prémios, dois Mercedes-AMG com unidades de potência híbridas na primeira linha da grelha de partida!

Em Barcelona, Sebastian Vettel e Ferrari decepcionaram outra vez, com o alemão em final de contrato com os italianos a qualificar apenas na 11.ª posição pela 2.ª vez consecutiva e falhar o acesso à fase decisiva da sessão (Q3) pela 3.ª vez em 2020.

Em contrapartida, no regresso à acção, depois da ausência de duas corridas originadas pela infecção por Covid-19, o mexicano Sergio Pérez, em Racing Point-Mercedes, foi o 4.º mais rápido do programa, garantindo lugar na 2.ª linha da grelha de partida, ao lado do holandês Max Verstappen, da Red Bull-Honda. Hoje, a corrida de 66 voltas tem início marcado para as 14h10.