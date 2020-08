João Lourenço reconhece avanços no Congo, Coreia do Sul e Índia

Em mensagem enviada ao Presidente Denis Sassou Nguesso, o Chefe de Estado angolano destacou as conquistas relevantes que o país irmão e vizinho tem alcançado no plano político, económico e social, traduzidas no crescimento económico, reforço da democracia e respeito pelas liberdades fundamentais dos congoleses.

Noutra nota, o Presidente da República saudou igualmente os seus homólogos da Coreia do Sul e da Índia, respectivamente Moon Jae-In e Ram Nath Kovind, por ocasião do Dia Nacional de cada um daqueles países asiáticos.

A Coreia do Sul completou ontem 75 anos desde que se libertou do domínio colonial japonês e a Índia celebrou também ontem, 15 de Agosto, os seus 73 anos de Independência do Império Britânico.

Ao seu homólogo sul-coreano, o Presidente João Lourenço sublinhou, na mensagem, o facto de Angola e a Coreia do Sul terem estabelecido uma parceria dinâmica e mutuamente benéfica em vários domínios e que se pretende reforçar cada vez mais.

Na missiva ao estadista indiano, João Lourenço destacou as grandes conquistas alcançadas por aquela nação no plano científico, económico e tecnológico, premissas que têm posicionado a Índia, no contexto global, como uma das economias mais pujantes.