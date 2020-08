Malanje tem novo representante para o basquetebol

Com dois votos a favor e um contra, Emerson Caholo foi eleito, ontem, presidente da Associação Provincial de Basquetebol para o quinquénio 2020-2024, substituindo Mauro Jorge, que esteve à testa da organização nos últimos quatro anos.

O candidato, que encabeçou a lista B, foi eleito durante a assembleia-geral de renovação de mandatos dos órgãos sociais da associação, na qual participaram três membros com direito a voto, nomeadamente o Grupo Desportivo Grémio, Malanje Sport Club e Desportivo Académica de Malanje.

Na ocasião, o presidente eleito apontou a aposta na formação de atletas e técnicos como uma das suas linhas de força, assim como a massificação da modalidade nos 14 municípios da província.

Disse haver condições estruturais para intensificar a prática do basquetebol no interior da província, tendo em conta que grande parte dos municípios dispõe de quadras desportivas, carecendo apenas de técnicos, aspecto em que a nova direcção vai prestar particular atenção.

Com isso, acrescentou, pretende-se resgatar a mística que Malanje ostentou noutros tempos, no domínio do basquetebol.

Por sua vez, o mandatário da lista A, Filipe dos Santos, descreveu os últimos quatro anos como sendo produtivos em termos de realização, a julgar pelas acções desenvolvidas em torno dos estímulos para a prática de basquetebol, sobretudo entre as crianças, a par da presença da província nas grandes competições nacionais.

Sublinhou a inscrição na Federação Angolana de Basquetebol de 128 atletas dos sub-14, 16 e 18 em ambos os sexos como sendo outro ganho do mandato da direcção cessante.

Criada em 1987, a Associação Provincial de Basquetebol de Malanje controla, actualmente, um clube e dois grupos desportivos. Emerson Caholo é o quarto presidente do órgão, cuja direcção toma posse na próximo Terça-feira (18).