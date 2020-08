Materiais reciclados podem ser vistos em mostra colectiva

Está patente no Xyami Shopping Kilamba a “Exposição S.O.S Ambiente”, que se vai estender até ao dia 6 de Setembro, que assinalou o Combate à Poluição, no dia 14 de Agosto. A mostra tem como lema “Juntos desafiamos limites, geramos emoções, criamos valor”, faz parte da campanha de responsabilidade Social do “Projecto Ambiente” do Xyami Shopping.

A abertura desta exposição conta a participação do Instituto Nacional de Gestão Ambiental “INGA”, Kandengues Cientistas, Humbitec e os fotógrafos Bruno Carlos, Lwiana Almeida, Jesse Artes e Osmar Edgar.

O Xyami Shopping Kilamba proporcionou com esta mostra um ambiente descontraído oferecendo aos visitantes diversificação na exposição como: retratos reais de vários pontos do país, demonstração de materiais reciclados, bem como a transformação do lixo inorgânico e orgânico para a reutilização no dia-a-dia e muito mais.

Um dos objectivos do “Projecto Ambiente” é informar sobre a gestão de resíduos sólidos e sensibilizar para a importância da reciclagem e preservação do meio ambiente, sendo que, a grande novidade é que os clientes e lojistas do Xyami Shopping Kilamba terão à sua disposição recipientes de lixo orgânico e inorgânico para fazerem a devida separação.