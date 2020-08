O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, falando no 75º aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, prometeu nunca mais repetir a tragédia da guerra e o imperador Naruhito expressou “profundo remorso” sobre o passado de guerra, que ainda assombra o Leste Asiático.

“Nunca mais repetir a tragédia da guerra. Continuaremos comprometidos com essa promessa resoluta ”, disse Abe, usando uma máscara numa cerimónia oficial pelos mortos na guerra no Sábado, que foi reduzida por causa do surto de Covid-19.

Abe, que não repetiu a referência de Naruhito ao remorso, enviou uma oferta ritual ao Santuário Yasukuni de Tóquio pelos mortos na guerra.

Mas ele evitou uma visita pessoal que irritaria a China e a Coreia do Sul. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, disse num discurso que Seul estava sempre pronta para discutir as disputas históricas com Tóquio.

Pelo menos quatro ministros japoneses prestaram homenagem pessoalmente em Yasukuni, que homenageia 14 líderes japoneses do tempo de guerra condenados como criminosos de guerra por um tribunal aliado, bem como os mortos do Japão na guerra.

O santuário é visto por Pequim e Seul como um símbolo da agressão militar japonesa no passado.

Shuichi Takatori, membro do Partido Liberal Democrático de Abe, disse aos repórteres que fez a oferta em nome de Abe como líder do partido, entregando uma mensagem de que Abe “prestou homenagem de coração aos mortos na guerra e orou pelo descanso e pela paz permanente das suas almas.

“Abe não vai a Yasukuni pessoalmente desde uma visita em Dezembro de 2013 que indignou a China e a Coreia do Sul, mas enviou ofertas.

O ministro do Meio Ambiente, Shinjiro Koizumi, 39, frequentemente apresentado como futuro primeiro-ministro, estava entre os ministros que visitaram o santuário no emocionante aniversário.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul expressou “profundo desapontamento e preocupação” com a visita dos ministros e disse que os líderes do Japão devem mostrar o seu “profundo remorso por meio da acção”.

Milhares de homens e mulheres enfrentaram o calor escaldante em meio à pandemia de Covid-19 para prestar os seus respeitos em Yasukuni, onde as filas rapidamente ficaram congestionadas, apesar dos marcadores e sinais que procuravam manter distância social.

Muitas pessoas ficaram em longas filas por horas, segurando guardasóis para bloquear o sol no calor de mais de 35 graus Celsius (95 graus Fahrenheit). “Espero sinceramente que as devastações da guerra nunca mais se repitam”, disse Naruhito, 60, na cerimónia oficial, depois de se curvar junto com a imperatriz Masako diante de um altar em frente a um banco de flores.

Ambos os membros da realeza também usavam máscaras faciais. Neto do imperador Hirohito, em cujo nome as tropas imperiais lutaram na guerra, Naruhito é o primeiro monarca do Japão nascido depois da guerra.

Ele subiu ao trono no ano passado depois que o pai, Akihito, abdicou. Os Estados Unidos e o Japão se tornaram aliados de segurança ferrenhos nas décadas seguintes desde o fim da guerra, mas o seu legado ainda assombra o Leste Asiático. Os coreanos, que marcam a data como o Dia da Libertação Nacional, se ressentem da colonização da península pelo Japão de 1910-1945.

A China tem memórias amargas da invasão e ocupação de partes do país pelas tropas imperiais de 1931 a 1945. “Devemos aprender com a história, deixar que a história seja um alerta para o futuro e mostrar que estamos preparados para lutar em caso de guerra”, disse um comentário do jornal oficial do Exército de Libertação do Povo da China.

Os laços do Japão com a Coreia do Sul são especialmente tensos por uma disputa sobre compensação para os coreanos forçados a trabalhar nas minas e fábricas japonesas durante a guerra. “A porta para negociação ainda está amplamente aberta”, disse Moon num discurso em Seul.

As relações também são tensas em relação às “mulheres de conforto”, já que as mulheres, muitas coreanas, feitas para trabalhar em bordéis militares japoneses são assim eufemisticamente conhecidas.

O consenso sobre a guerra permanece indefinido no Japão, onde mais de 80% das pessoas nasceram após o fim do conflito. Abe disse que as gerações futuras não deveriam continuar a se desculpar pelos erros do passado.

Uma visitante de Yasukuni, Nobuko Watanabe, 51, disse que entendia por que os coreanos se ressentiam de visitas lá, mas acrescentou que os laços poderiam melhorar. “Quando as pessoas falam umas com as outras (…) somos capazes de nos comunicar e abrir nossos corações uns para os outros.”

Menos de 600 pessoas, incluindo parentes de mortos na guerra, participaram da cerimónia patrocinada pelo Estado, no Sábado, ante mais de 6.000 no ano passado. Os assentos foram espaçados e uma apresentação musical substituiu o canto do hino nacional.