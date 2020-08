Carapau apreendido no navio “Olutorsky” aguarda por decisão ministerial

As mil e duzentas toneladas de carapau apreendidas em Julho do corrente em duas embarcações ucranianas, na cidade do Lobito, a favor do Estado, continuam a aguardar por orientação do ministério da Agricultura e Pescas, para que se dê o destino final, informou ontem, Domingo, o director provincial do pelouro em Benguela, José Gomes, segundo a Angop.