Carta do leitor: Cadê a primeira fase das obras da estrada do Calemba

Por: Luís Francisco

Calemba 2/Luanda

Saudações!

Depois de aproximadamente um mês e meio que o ministro das Obras Pública e Ordenamento do Território, Manuel Tavares de Almeida, ter garantido que já foram disponibilizadas as verbas, de cerca de 186 milhões de kwanzas, para o início da primeira fase das obras da estrada do Calemba 2 vs Camama e vice-versa. A verdade, é que até agora não vejo nenhum sinal.

Senhor ministro, ouve bem! Não estou apressado em ver as obras arrancarem, até deveria estar porque o meu carro está ficar totalmente partido, mas estou preocupado com o tempo de chuva, segundo o INAMET arrancou oficialmente a 15 deste mês.

Assim, a empresa que vai reabilitar a estrada trabalha melhor com piso molhado, ou seja, com lama. Epá! Não, ainda, acredito na incompetência dos engenheiros que ignoraram o cacimbo para labutar debaixo da chuva.

Espero, entretanto, não estar enganado com a qualidade do vosso material que vão utilizar durante as fortes chuvas que a cidade capital espera.

Como morador daquele bairro, acho urgente começarem com as obras para evitarem o pior na estrada. Quem avisa amigo é!!!