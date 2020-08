Dom Maurício Camuto ordenado Bispo da Diocese de Caxito

O novo bispo da Diocese de Caxito, província do Bengo, Dom Maurício Camuto, foi ordenado ontem, Domingo, num acto orientado pelo presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), dom Filomeno Vieira Dias, segundo a Angop.

O evento realizado no estádio municipal do Dande, na província do Bengo, contou com a presença do bispo de Benguela, dom António Jaca, fundador da Diocese de Caxito, membros do governo local, representantes da sociedade civil e milhares de fiéis católicos.

Na ocasião, dom Filomeno Vieira Dias lembrou a Dom Maurício Camuto que o episcopado é um serviço, não uma honra, porque ao bispo compete mais servir do que orientar.

O bispo de Benguela, Dom António Jaca, a quem dom Maurício Camuto sucede no Bengo, disse sentir-se feliz e sossegado por deixar a Diocese de Caxito em boas mãos.

Na sua intervenção, Dom Maurício Camuto, fez saber que chega para esta missão com o coração cheio de amor e pronto para servir os fiéis de Caxito. Por seu turno, a governadora da província do Bengo, Mara Quiosa, salientou que as autoridades da região sempre contaram e continuarão a contar com o apoio da Igreja Católica, principalmente em sectores como a Educação, Saúde, e assistência às famílias mais vulneráveis.

Referiu que a moralização da sociedade é um desafio assumido pelo Estado e as igrejas têm dado passos significativos para o alcance deste objectivo, através do fortalecimento da fé e do resgate de valores morais no seio das famílias.

O padre Maurício Agostinho Camuto foi nomeado, em Junho deste ano, bispo da Diocese de Caxito, pelo Papa Francisco. Até a sua nomeação, o padre Maurício Camuto desempenhava a função de director da Rádio Eclésia.