Editora Palavra & Arte no Cunene lança hoje “Trilha dos Inadaptados” em formato E-book

A Editora Palavra & Arte disponibilizará esta Segunda-feira, a partir das 16 horas, aos leitores de Ondjiva, província do Cunene, a obra “Trilha dos Inadaptados” em formato E-book, o primeiro volume da colecção de textos literários angolanos “Narrativas do Nosso Tempo”.

A obra, comporta 10 narrativas de 10 autores que já assinaram textos na revista Palavra & Arte, e cada um dos dez autores foi livre de viajar pelo tema que melhor o conveio para fazer chegar a sua mensagem.

O coordenador editorial da Palavra & Arte, Luefe Khayari, adiantou a OPAÍS, que as narrativas em questão, propõem abordagens, vocábulos, enigmas, personagens comuns e fantásticos que oferecem ao leitor um apreciável convite à descodificação.

Em alguns casos, apresentam uma exposição do mundo na sua forma crua, uma descrição da realidade através da arte. Para se ter acesso ao volume, bastará o leitor clicar o no site “www.editora.palavraearte.co.ao”, responsável pelo alojamento da obra, de onde se poderá efectuar o download de forma inteiramente gratuita.

Trata-se do segmento editorial da Revista Palavra & Arte (www.palavraearte.co.ao), que, até ao momento, detém um dos maiores arquivos digitais angolanos de textos literários, artigos e ensaios (na sua maioria de autores emergentes).

A editora No que à “Palavra & Arte” diz respeito, o coordenador Luefe Khayari, referiu que a Editora continua concentrada na divulgação de toda a produção artístico-cultural feita por jovens angolanos, residentes ou não no território nacional, tendo como objectivos tirar do anonimato e promover todas as formas de manifestações artísticas de jovens que procuram expressar-se através da sua arte.

Salientou que a Editora, propõe-se também a responder a demanda de espaços capazes de abordar temas do seu raio de actuação com a maturidade e seriedade que se exige, contribuindo dessa forma para a divulgação artístico-cultural.

Ainda no quadro da sua missão, a Palavra & Arte pretende tornar-se um espaço de inspiração para jovens cultores de qualquer arte por meio da divulgação dos trabalhos de outros jovens que buscam afirmar-se com a sua arte.

O seu maior objectivo é tornar-se uma plataforma virtual/revista online que permita dar acesso público e difundir a produção artístico-cultural feita por jovens, quer por meio de experiências pessoais, quer colectivas dentro do nosso contexto cultural.

Não obstante esses factores, a Editora Palavra & Arte tem ainda entre outros objectivos priorizar a relevância das experiências a serem publicadas, seleccionando, de forma rigorosa, os entrevistados em potencial e seus respectivos trabalhos; elevar o alcance do conteúdo produzido, com partilhas e divulgação massiva do projecto, torná-lo uma referência no âmbito cultural e estimulo para outras iniciativas e um espaço de inspiração para os nossos leitores por meio da divulgação dos trabalhos de vários cultores culturais.

A divulgação e a promoção dos artistas e sua arte com publicação dos seus trabalhos mais relevantes no seu espaço, permitir a continuidade do projecto por tempo indeterminado, através da repercussão causada pela inovação e necessidade natural de expansão do projecto é uma outra aposta da Editora Palavra & Arte.