Mano Calesso sonha ser campeão no Interclube

O extremo esquerdo do Interclube, Mano Calesso, atleta que assinou mais um ano de contrato, disse, ontem, a OPAÍS, que sonha em ser campeão do Girabola, Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão, ao serviço da turma do bairro Rocha Pinto.

Mano Calesso, de 30 anos, explicou que é um desejo pessoal, porque a direcção ainda não reuniu com a turma afecta ao Ministério do Interior para traçar os objectivos, devido ao novo Coronavírus “Covid-19”, tendo em vista a temporada futebolística 2020/2021.

O melhor marcador da equipa, com cinco golos, na época recentemente anulada, espera fazer uma boa campanha na maior competição do calendário da Federação Angolana de Futebol (FAF) para regressar à Selecção Nacional de honras.

Apesar do Interclube não ter uma boa prestação no Girabola 2019/2020, prova não concluída pelo motivo supracitado, onde ocupava o oitavo lugar, com 31 pontos, Mano Calesso reconheceu que o grupo estava bem encaminhado na Taça de Angola.

“Infelizmente, aconteceu que muitos já sabem, que é a situação da pandemia”, mostrou-se triste pelo momento sanitário que o mundo vive.

Quanto à uma possível proposta para jogar no estrangeiro, o jogador disse que aceitaria, porque o sonho de um atleta que actua na prova doméstica é actuar no estrangeiro, quer dizer, num campeonato com outro nível competitivo.

“Claro que abraçaria a proposta com muito gosto. Se me permitirem levar a família melhor ainda”, assegurou o antigo jogador do Progresso do Sambizanga e do Kabuscorp do Palanca.