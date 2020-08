Substituto de Pedro Godinho é conhecido em Outubro

O substituto do presidente cessante da Federação Angolana de Andebol (FAAND), Pedro Godinho, é conhecido no dia 31 de Outubro, data marcada para as eleições do ciclo olímpico 2020/2024, em Luanda.

Deste modo, dois candidatos, Zeca Venâncio, vice-presidente do elenco cessante, e José Amaral, antigo praticante, já manifestaram oficialmente a intenção de concorrer à presidência do órgão reitor da modalidade, desporto das ‘sete linhas’ que já conquistou para títulos africanos, bem como conseguiu boas classificações nos mundiais e Jogos Olímpicos.

A comissão eleitoral será presidida por Cardoso de Lima, da qual fazem parte Fernanda Teixeira e Ngouabi Salvador.

A Assembleia-geral ordinária realizada no passado Sábado, no Anfiteatro Paulo Bunze, no Complexo da Cidadela Desportiva, em Luanda, em que as associações participaram por vídeo-conferência, face à Covid -19, aprovaram o relatório e contas referentes ao ano de 2019.

Pedro Godinho, que nos últimos 12 anos liderou o órgão, não vai recandidatar-se. Francisco de Almeida, Cardoso de Lima, Juka Figueiredo, Sardinha de Castro, Hilário de Sousa e Archer Mangueira destacam-se ente as personalidades que já lideraram a Federação Angolana da modalidade.