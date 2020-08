A caminho dos 77 anos, Julio Iglesias mostra-se debilitado em Punta Cana

A um passo de completar 77 anos, a 23 de Setembro, voltam a pairar no ar algumas dúvidas sobre o estado de saúde de Júlio Iglesias, pelo menos a avaliar pelas imagens mais recentes divulgadas pelo programa Sálvame, do canal Telecinco.

A viver em Punta Cana, o cantor espanhol foi visto na praia a ser amparado na sua deslocação por duas mulheres, que segundo o El Pais se tratarão de fisioterapeutas, surgindo ainda com adesivos nas pernas.

Não é a primeira vez que se levantam questões sobre eventuais debilidades apresentadas por uma das vozes mais famosas do país vizinho, há pelo menos dois anos que Iglesias leva uma vida mais afastada dos olhares do público, encontrando-se desde então, segundo a imprensa espanhola, a reorganizar o seu património e a preparar as suas memórias.

De resto, o mesmo El Pais recorda como o eterno galã, conhecido pela preocupação com uma imagem irrepreensível, tem por hábito refugiar-se dos holofotes quando não se encontra bem. Recorde-se que em 1962, Iglesias sofreu um violento acidente de automóvel que provocou graves sequelas e arruinou um futuro como guarda-redes do Real Madrid.

Já no verão de 2015 fora notícia na sequência de uma operação às costas que o obrigou a permanecer em repouso, como informava à época a sua editora em Espanhola. Na ocasião, diferentes meios especularam sobre o verdadeiro estado de saúde do cantor, assegurando que atravessava um problema do foro cardíaco e que estaria internado numa clínica em Nova Iorque.

Um dos sinais mais fortes de que a sua condição estaria a deteriorar- se chegou já este verão, quando não acompanhou a família rumo a Marbella, onde costumam passar a temporada, permanecendo na República Dominicana, desde Julho que a mulher Miranda e os filhos do casal se encontram instalados na localidade de Ojén, na quinta que Iglesias comprou ao matador Curro Romero.

Apesar de o casal viver separado há bastante tempo (Julio nas Caraíbas e Miranda em Miami) é comum o cantor passar alguns dias em Espanha por esta altura.

Quanto à conjuntura, com a Covid-19 em pano de fundo, também não contribuiu para novas aparições do cantor, que tinha dois concertos agendados este ano para Espanha (onde não actua há seis anos): o primeiro em 5 de Agosto, no Festival Marenostrum Fuengirola e o segundo em 28 de Agosto, no Teatro Romano de Mérida, actuações ainda no âmbito da digressão mundial lançada em 2018, para assinalar os seus 50 anos de carreira.