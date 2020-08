Escritora Kanguimbo Ananaz lança “Seios e Ventres”

“Seios e ventres”, a nova proposta literária da escritora Kanguimbu Ananaz, foi lançada Domingo, 16, em Luanda.

Trata-se de um livro de poesia, estilo que a caracteriza, retratando a figura da mulher, não obstante tocar também o mundo masculino.

Indagada quanto aos motivos que a levaram a abordar os seios, Kanguimbu Ananaz, disse fazêlo por entender que está no Centro do Poder da Mulher, o único ser humano capaz de amamentar os recém-nascidos, para terem vigor após o nascimento. Ventres, explicou, por conceber e gerar a vida, após elasticidade durante os nove meses.Segundo a escritora, a mulher é o centro da terra e o útero do Universo.

Poetisa, membro da União dos Escritores Angolanos, Kanguimbo Ananaz é psicóloga, mestre em literatura, em língua portuguesa e docente universitária. Natural do Namibe, Kanguimbo Ananaz é a autora dos livros “Seios do Deserto”, “O avô Sabalo”, “Soba Kangueia e a Palavra”, “As Férias de Yahula”, “Pétalas Rasgadas” e “O regresso de Kambongue”. Kanguimbo Ananaz é o pseudónimo de Maria Manuela Cristina Ananaz, nascida a 3 Fevereiro de 1959, no bairro do Forte de Santa Rita, na cidade do Namibe.

Nesta cidade, fez o Ensino Primário, no Colégio de Nossa Senhora de Fátima, e o secundário na Escola Preparatória Barão de Moçâmedes,. O 1º e 2º anos do Comércio foram feitos na Escola Comercial e Industrial Infante D. Henriques na mesma cidade. Após a independência, fez o III Nível na Escola Njinga Mbande, pré-universitário (PUNIV), em Luanda. Em 1989, frequentou o 1º ano do curso de biologia na Faculdade de Ciências, da Universidade Agostinho Neto.