MPLA aprova plano de formação de quadros para o período 2020-2022

O secretariado do Bureau Político do MPLA aprovou, ontem, durante a sua 8ª reunião ordinária, o plano de formação de quadros do partido para o período 2020-2022.

Ainda durante a reunião, os membros do Secretariado do Bureau Político, sobre orientação da vice-presidente, Luísa Damião, apreciaram igualmente o plano de realização da reunião metodológica nacional sobre a organização do trabalho da JMPLA e o parecer sobre a proposta da indicação de Elisa Solange de Almeida Paxe para o preenchimento da vaga de secretária provincial interina da OMA na Lunda Norte.

O conclave deu ainda a anuência ao plano de realização de ciclos de conferências sobre a cidadania, no intuito de contribuir para sensibilizar e estimular a participação cívica e política dos cidadãos na vida pública, bem como aprovou a nomeação de Augusto Filipe da Conceição Rogério para o cargo de Chefe de Divisão para a política social do Departamento de Política Social do Comité Central.

No encontro de ontem, o orgão Executivo do MPLA procedeu, igualmente, a uma abordagem sobre a crise reinante no seio da Igreja Universal do Reino de Deus de Angola, encorajando as autoridades angolanas no sentido do cumprimento rigoroso da Lei e defesa da soberania nacional.

O secretariado do Bureau Político congratulou-se também com os festejos do aniversário da proclamação da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), fazendo votos para que se redobrem esforços visando a efectiva integração regional, baseada no desenvolvimento harmonioso e sustentável e na complementaridade das economias de cada um dos países integrantes da organização.

Os participantes à reunião abordaram outras questões da actualidade política, económica e social do país, exortando os militantes, simpatizantes e amigos do MPLA e a população angolana em geral a continuarem a cumprir com sentido de responsabilidade individual e colectiva as regras de bio-segurança e as medidas de protecção social no quadro do combate a pandemia da Covid-19.