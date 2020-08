Pesca ilegal faz capturar sete embarcações no Soyo

Em declarações ontem à imprensa, o porta-voz interino da Delegação Provincial do Ministério do Interior, Luís Bernardo, disse que durante a operação foram também detidos 34 supostos pescadores todos da República Democrática do Congo (RDC).

A apreensão das embarcações de pesca, disse, ocorreu no canal principal do rio Zaire e resulta de uma patrulha desencadeada pelos efectivos da Polícia de Guarda Fronteira afectos à sub-unidade da comuna de Pedra de Feitiço, município do Soyo.

Informou que foram encontradas no interior das embarcações quantidades consideráveis do pescado de diversas espécies.

Quanto aos detidos, a fonte disse que após registo operativo, os mesmos foram repatriados para o país de origem.

O município do Soyo, zona costeira da província do Zaire, partilha uma vasta fronteira fluvial (rio Zaire) com a RDC.