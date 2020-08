FAAND homenageia Nelson Catito

A direcção cessante da Federação Angolana de Andebol (FAAND), encabeçada por Pedro Godinho, homenageou, ontem, na sua página do Facebook, o treinador da Selecção Nacional sénior feminina, Nelson Catito, pelo contributo em prol do desenvolvimento do andebol.

O órgão reitor da modalidade começou por reconhecer as qualidades, potencialidades e o histórico desportivo do técnico, tendo acrescentado que o mesmo transborda o desporto das ‘sete linhas’ nas suas veias.

Nelson Catito, 50 anos, nasceu no Distrito da Maianga, em Luanda, licenciado em psicologia da educação pelo Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED), é também treinador da equipa sénior feminina do 1º de Agosto.

O homenageado, como jogador, foi inscrito na Federação Angolana de Andebol (FAAND), em 1983/1984, com o número de licença 419, tendo representado os escalões de formação do Sporting de Luanda, nos iniciados, juvenis e juniores.

Em 1988, Nelson Catito jogou sénior no Sporting de Luanda, onde sagrou-se campeão da segunda divisão e também foi campeão das primeiras edições da Taça de Angola em 1991/2002.

Com a camisola da equipa central das Forças Armadas Angolanas, Nelson Catito jogou em várias competições locais e Taças de Angola, onde conquistou vários campeonatos provinciais e nacionais.

Em 1988, representou pela primeira vez a Selecção Nacional masculina de juniores, ao passo que em 1998 actuou no combinado angtolano no Campeonato Africano das Nações (CAN), na África do Sul. A FAAND destacou ainda as conquistas do título africano na Côte d’Ivoire, Abidjan, ao serviço da Selecção Nacional de juniores, em 2009.