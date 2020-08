Kilamba Kiaxi empodera 88 famílias vulneráveis no âmbito do combate à pobreza

O administrador do município do Kilamba Kiaxi, Nelson Funete, afirmou ontem, à margem da visita de constatação da equipa da unidade técnica do Programa Implementado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza (PIDLCP), que valeu a pena ter desenvolvido acções no âmbito do combate à pobreza, porque foi possível entregar 20 kits de fogareiro às senhoras que vendem banana assada e ginguba, e igual número de máquinas de costura.

Foram também entregues, ontem, 20 kits para jovens engraxadores. O responsável anunciou, igualmente, a reabilitação do sistema de iluminação pública de várias ruas no município, assim como paragens públicas de autocarros e chafarizes.

A chefe de departamento de Acção Social, Família e Igualdade de género, Isabel Tavares de Ameida, explicou que os kits entregues aos antigos combatentes servirão para a abertura de cantinas.

O ex-militar António João Simão beneficiou de uma arca, gerador, embalagem de papel higiénico, caixa de massa-tomate, sardinha, sabão, vinho, cerveja, gasosa, óleos, saco de arroz de 25 kilos, feijão, açúcar, sal, entre outros produtos alimentares.

Os bens servirão para apetrechar o seu estabelecimento comercial. Além dos 23 ex-militares que receberam kits para abrir cantinas, outros cinco foram beneficiados com moto de três rodas para o exercício da actividade de táxi.

“Vamos continuar a desenvolver acções de empoderamento para tirarmos as famílias da situação de vulnerabilidade. É a nossa missão”, garantiu Nelson Funete.

Os constrangimentos na execução do projecto são diversos, porque os recursos não são suficientes para atender o grande número de famílias vulneráveis que existem no município.

Mas, os trabalhos vão continuar a ser realizados para minimizar a situação, segundo o responsável. Na ocasião, o director Romeu Envelope explicou que, no âmbito das 700 mil ligações, o município tem 77 mil ligações , mas poucas funcionam por causa do défice no fornecimento de água.

Por isso, a Administração Municipal do Kilamba Kiaxi, no âmbito do Programa Implementado de Desenvolvimento Local e Combate a Pobreza (PIDLCP), está a reabilitar 10 fontenários nos distritos do Palanca, Golf e Sapú.

Quatro estão já estão concluídos e situados no bairro do Rasta, zona do Bingo. Cada fontenário custou um milhão e 800 Kwanzas. Os chafarizes serão abastecidos pela rede do centro de distribuição do Golf.

Nsimba Gaspar, 22 anos, uma das jovens contempladas na formação profissional de culinária e pastelaria, contou que está a frequentar o curso há dois meses. Já aprendeu a confecionar diversos tipos de bolos e pratos nacionais. Quando terminar, segundo ela, vai criar o seu negócio em casa.

“Almejo que iniciativas do género venham a ajudar mais jovens a aprender alguma formação”, disse.

Em representação do director da Unidade Técnica do Programa de Combate à Pobreza, esteve no local o representante da área do Sector Produtivo do Presidente da República, Paulo Rabelais.

O responsável, que acompanhou a visita de constatação dos projectos desenvolvido no âmbito do PIDLCP, fez um balanço positivo, afirmando que as acções implementadas a no município do Kilamba Kiaxi são positivas.