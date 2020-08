Lyon tenta surpreender ‘demolidor’ Bayern de Munique

O Lyon de França tenta esta noite surpreender o ‘demolidor’ Bayern de Munique no Estádio da Luz, em jogo referente à segunda meia-final da Liga dos Campeões, às 20:00 (horário de Angola).

Depois de eliminar (3-1) o Manchester City, os franceses partem para este encontro com os índices motivacionais bastante elevados, porque sabem que uma possível vitória na cidade de Lisboa, Portugal, a equipa chega à inédita final da Champions. Por isso, a antiga equipa de Juninho Pernambucano terá de entrar em campo concentrada e procurar anular os pontos fortes do opositor e numa jogada de contra-ataque tentar chegar ao golo para obrigar o Bayern a abrir as linhas.

Por sua vez, a turma alemã, que deixou pelo caminho o Barcelona de Lionel Messi com goleada de 8-2, à moda antiga, claramente, não vai facilitar a vida do representante francês, porque estão focados em chegar à final e conquistar o título, que não vencem há mais de seis anos.

Por este motivo, Coutinho, Muller e Robert Lewadownski, melhor marcador da competição com 14 tentos apontados, sabem que é imperioso marcar um golo nos minutos iniciais, de modo a obrigar o adversário a refazer o sistema táctico que vai trazer do balneário.

Aliás, os bávaros já demonstraram ao mundo do futebol que têm um ataque frio e avassalador, logo não perdoam quando conseguem desmontar o sector defensivo de qualquer opositor como aconteceu com Piqué, Nelson Semedo e Messi que não viram luz no Estádio da Luz.