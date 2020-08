Carta do leitor: Viva! As obras da estrada do Calemba 2

Saudações, prezado Coordenador! Após as minhas reclamações, o ministro das Obras Pública e Ordenamento do Território, Manuel Tavares de Almeida, decidiu arrancar na Terça-feira, 18, com a primeira fase das obras da estrada do Calemba 2 vs Rotunda da Camama vice- versa.

Ainda assim, não estou feliz pelo vi, porque me parece que as coisas estão muito atrasadas e que a empresa que está em serviço vai procurar correr contra o tempo de modo a entregar as obras na data marcada.

Na verdade, espero que esta corrida não ponha em causa a qualidade do novo tapete asfáltico daquela estrada que será fundamental para os automobilistas que terão como destino a Vila de Viana, o Projecto Nandó, o Estádio 11 de Novembro e a zona da Escola Ana Paula. Meus senhores, eu e outros automobilistas que vão circular naquela estrada exigimos um bom trabalho e qualidade do produto final, porque 186 milhões de Kwanzas que foram alocados para esta primeira fase não é pouco

Aliás, aquele dinheiro é meu e de todos os luandenses, angolanos em geral. Por isso, exijo um bom trabalho que a empresa construtora terá nos próximos dias de chuva.

Ora bem, meus camaradas que lideram o Governo, em particular o senhor ministro das Obras Pública e Ordenamento do Território é sempre conveniente arrancar com as obras no tempo do cacimbo para evitar o pior.

POR: Luís Francisco

Calemba 2/Luanda