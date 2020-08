Imobiliária investe Kz 7 mil milhões para erguer condomínio no Patriota

Um investimento de 7 mil milhões de Kwanzas da empresa Exlis Comércio & Serviços, LDA vai permitir a edificação do Condomínio Souvenir, com casas das tipologias T4 e T5.

O arranque do projecto, localizado na Avenida Comandante Fidel Castro (nas imediações da zona do Patriota), aconteceu ontem com o lançamento da pedra.

O projecto vai criar cerca de 100 postos de trabalho directos e mais de 500 indirectos, estando neste momento o custo das residências que, por volatilidade do mercado foram indexadas em dólares, estimados entre os 35 e 45 milhões de Kwanzas.

Nuno Sebastião, presidente do Conselho de Administração da promotora, referiu no lançamento da pedra que, apesar de uma certa desaceleração do mercado do imobiliário, o segredo da venda das futuras residências está no seu custo competitivo e na implementação da modalidade de renda resolúvel.

“A nossa intenção é, além do negócio, juntar-se ao esforço do Executivo e assegurar emprego, essencialmente, para jovens. O sucesso no imobiliário depende das políticas implementadas e as nossas se baseiam no pagamento de um valor simbólico e um longo prazo para a liquidação da dívida”, asseverou o investidor.

Apesar de a estimativa apontar para um condomínio de cerca de 140 casas, nesta primeira fase serão edificadas 90, durante os próximos 12 meses. O condomínio Souvenir vai estender-se por um espaço de seis hectares com a implementação de um conceito “amigo do ambiente” sem esquecer os serviços necessários ao conforto dos futuros moradores.

O trabalho, que se advinha desafiante, é o primeiro de uma série de projectos no ramo do imobiliário prometido por Nuno Sebastião, numa altura em que a escassez e o índice de desemprego aumentam vertiginosamente dia após dia.

A Exlis é uma empresa do ramo imobiliário e está no mercado desde 2019, com o objectivo de garantir maior comodidade e conforto às famílias, realizando os seus sonhos no que tange à construção de habitações modernas.