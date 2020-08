MPLA defende maior fiscalização ao PII M

Os membros do Secretariado do Bureau Político do MPLA defenderam ontem, em Luanda, uma maior fiscalização e atempada execução dos projectos ligados ao Programa de Intergrado de Intervenção Municipal (PIIM), com vista a melhoria das condições de vida das populações.

O apelo foi feito durante a 11ª reunião Extraordinária realizada, orientada pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. No encontro foram ainda analisadas outras questões de organização interna.

Os membros apreciaram os pareceres sobre as propostas de candidaturas para o provimento dos cargos de Segundos Secretários provinciais do MPLA nas províncias do Cuando Cubango, Cunene, Cuanza Sul, Huambo e Luanda, bem como ao cargo de primeiro secretário provincial da JMPLA no Cunene.

O Secretariado do Bureau Político congratulou-se igualmente com a campanha nacional de doação de sangue levada a cabo pela JMPLA no âmbito da sua responsabilidade social, ajudando a salvar milhares de vida humanas.

Os participantes à reunião avaliaram o grau de realização das actividades enquadradas no programa “Ême em Movimento”, incentivando a todos os comités do Partido aos vários níveis a continuarem com o mesmo sentido de dinamismo e capacidade de mobilização política.