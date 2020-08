“Quero ajudar o Petro de Luanda a resgatar o título perdido”

O novo reforço brasileiro do Petro de Luanda, Maikon Leite, disse, ontem, em entrevista na página do Facebook do clube, que o primeiro objectivo é ajudar os tricolores a conquistar o título do Girabola, prova que não vence há 10 anos.

Maikon Leite, 32 anos, explicou que o chamou bastante atenção é o facto da equipa do Catetão ficar muito tempo sem vencer o Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão.

Por este motivo, o mesmo quer ajudar o Petro de Luanda a concretizar a meta que a direcção traçar durante as duas temporadas que assinou, logo o atleta reconheceu que o clube tem uma grande tradição em Angola.

O antigo colega de Neymar Júnior no Santos do Brasil, em 2008, revelou que almeja chegar à fase final da Liga dos Campeões Africanos, competição onde a turma às ordens de António Cosano terminou na edição passada na terceira posição do grupo C com quatro pontos, mais um que o USM Argel, último classificado.

Questionado se tem conhecimento do futebol angolano, o avançado que também pode actuar como extremo esquerdo ou direito disse que nas terras do ‘Samba’ há pouca informação do ‘desporto-rei’ em Angola, em geral de África.

“Normalmente, o brasileiro espera ver o futebol africano nos campeonatos mundiais. Aliás, cheguei a pesquisar alguma coisa sobre o futebol no continente ‘Berço da Humanidade’, mas não há nada tão profundo”, disse Maikon Leite. Santo André, Santos, Atlético Paranaense, Palmeiras, Náutico, Atlas, Sport, Al-Shaab (dos Emirados Árabes), Toluca, Bahia, Ceará, Figueirense, Brasiliense e Amazonas, são os clubes que o jogador já representou.