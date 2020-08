MINJUD participa na reunião da Região 5 da União Africana

A Ministra da Juventude e Desportos (MINJUD), Ana Paula Sacramento, participa hoje, em vídeo-conferência, na reunião do conselho da região 5 da União Africana (U.A).

O encontro, a ser acompanhado na sala de reuniões do MINJUD, vai apreciar a necessidade de se estabelecer uma posição regional comum sobre os assuntos da agenda saída da U.A No âmbito da Covid-19, estratégias para se conter a propagação no sector e nas competições também farão parte da agenda de trabalhos, segundo o documento que o PAÍS teve acesso.

No dia 25 do corrente mês, Angola participa no Fórum do Comité especializado de desporto por vídeo-conferência. No encontro, a Covid-19 voltará a ser o tema em abordagem, uma vez que a pandemia continua a fazer vítimas em todo o mundo.