Nigeriano detido por matar à paulada criança de oito meses

O SIC apresentou também Ezinwa Cristian, de nacionalidade nigeriana, de 43 anos, acusado de matar uma bebé de oito meses, ao desferir um golpe com um pau na cabeça da vítima. O crime correu recentemente no bairro Palanca, em Luanda..

Ezinwa Cristian, por motivo passionais, furioso, atacou a mulher com quem vivia maritalmente e dizia amar e os pais desta (seus sogros). Descontrolado, atingiu com um objecto contundente (pau) na zona do crânio da pequena que se encontrava num dos quartos a descansar.

“A menor ainda foi transportada para o Hospital Geral de Luanda, onde acabou por morrer”, frisou Fernando de Carvalho.

Por outro lado, anunciou que o SIC deteve preventivamente dois supostos marginais que assassinaram, o mês passado, um cidadão que prestava serviço de segurança num armazém de roupa localizado no distrito urbano do Sequele. Os marginais cometeram este delito no momento em que pretendiam se locupletar os bens que se encontravam no interior do armazém.

Fernando de Carvalho anunciou que a sua corporação desmantelou, recentemente, um grupo de criminosos que aterrorizavam os munícipes do Cazenga, com recurso a armas de fogo. Dos seis integrantes do grupo de malfeitores, foram detidos quatro e dois se encontram em fuga. Na posse deles, recuperou uma arma de fogo do tipo AKM, uma pistola, um porrete e uma motorizada.