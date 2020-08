Projecto Fale Connosco discute a “Influência dos programas infantis”

A “Influência dos programas infantis antes e durante a pandemia” é o tema de destaque de mais uma edição online no espaço Fale Connosco, que acontece esta tarde a partir das 14 horas, na página oficial do Facebook da Fundação Arte e Cultura.

A conversa deverá ser abordada por crianças e adolescentes, entre os quais as poetisas Wendy Bocado e Lesliana Ngola, os apresentadores do Kaluanda Pió João Ricardo e Liliana Martis, Ivete Brás- Apresentadora do programa “A Nossa Vez/RNA”, Rosa Júlio, Ana Lúcia e Isabel Neves, ambas apresentadoras do “Brinquem Connosco/ LAC”.

De acordo com o programa a que tivemos acesso, são igualmente convidados Johnilson Quihila, apresentador/Rádio Tocoísta e Beumárcia Baptista comentarista residente do programa infantil da Zap-TV e contará com a moderação responsável do Gabinete de Comunicação da Fundação Arte e Cultura, Camilo Lemos.

O que pensam sobre os programas existentes, o que gostariam ver nestes programas, que programas gostariam que existissem, o que aprendem dos programas, são ouvidas durante a concepção dos mesmos?, são entre outras, os assuntos que hão-de ser discutidos e abordados pelas próprias crianças e adolescentes, no espaço de conversa online Fale Connosco, uma iniciativa que conta com a parceria do Instituto Nacional da Criança (INAC).

Paralelamente a esses temas em discussão, os petizes deverão partilhar as suas experiências quanto ao asseguramento na apresentação de programas radiofónicos. Além disso, o programa contempla um momento de cultural, que estará sob a égide da poetisa Lesliana Ngola, de 8 anos de idade.

Edição anterior

De realçar que, na edição passada foi discutido o tema “O papel das artes no desenvolvimento cognitivo das crianças”, e para além dos oradores nacionais, participou, de Portugal, a doutorada em Educação Artística e cantora de Ópera, Carla Baptista Alves.