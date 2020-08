Rigoberto Torres prestigia veteranos do R&B em EP de estreia

Com cinco temas, o EP “O Meu outro lado” contou com produção executiva de Dj Ritchelly e foi inteiramente produzido com extractos e músicas conhecidas no estilo R&B que marcaram as duas últimas décadas.

“Todas as músicas contam com sample’s de temas que marcaram a minha infância. Eu alimentei os meus gostos musicais com as obras desses artistas. São marcas do passado, que se gravaram na história de muita gente e o Ritchelly e eu trouxemos para os tempos de hoje com uma outra sonoridade”, explicou Rigoberto Torres.

Além de DJ Ritchelly, trabalharam no EP Ken Blanchard e Yolanda Zua na direcção artística, no tratamento de áudio estiveram Karl’s Kalandula (pianis-ta), Jacks Di e Silvio Renato (guitarristas) e Macaia Music, Camufingo que cuidaram dos arranjos, mistura e master, respectivamente. Quanto ao vocal, participaram Jacks Di, V Lex, S.O.F., Todo Bom Papekas e Slim Boy.

Rigoberto Torres, também conhecido por Rigo Flow, começou a envolver-se com o mundo musical por influência da mãe e do irmão mais velho. Ainda adolescente começou a compor as primeiras letras com amigos. Como Rigoberto já convivia com a sonoridade foi uma tarefa fácil. Actualmente, Rigoberto Torres é integrante da produtora “B-ÜNIK”.