FATM realiza Assembleia-geral

A Federação Angolana de Ténis de Mesa (FATM) realiza hoje a Assembleia-geral, no Centro de Treinamento da Cidadela Desportiva, em Luanda, às 10:00.

No acto, os membros vão aprovar o relatório e contas dos anos anteriores, bem como a marcação da data das eleições, visando o ciclo olímpico 2020/2024.

A criação da comissão eleitoral também será discutida pelos presentes no acto que o Centro de Treinamento vai acolher. A presidente cessante da FATM, Antónia Ribeiro, adiantou à imprensa que não vai candidatar-se.

A dirigente disse que terá outras ocupações nos próximos tempos, por isso deixa a vaga para outros intervenientes. Mas, uma fonte da FATM fez saber a este jornal que os candidatos vão pronunciar-se depois da Assembleia-geral que decorre hoje.

Os candidatos esperam que tudo seja feito de acordo com as leis do desporto no país para haver transparência no processo.