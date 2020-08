Cavani não descarta o Atlético Madrid

Um dia após a notícia de que as negociações com o Benfica terão caído, o jornal espanhol AS refere, agora, que Cavani não descarta a hipótese de integrar o Atlético Madrid.

De acordo com a publicação, a operação entre o futebolista e os colchoneros, em Janeiro passado, não pôde terminar, devido anega por parte do PSG, mas, pelo menos do lado do jogador, a possibilidade de rumar a Madrid continua em cima da mesa.

Contudo, o mesmo artigo refere que o Atlético teria de vender antes de investir e conseguir um lugar para Cavani no plantel. Além disso, as reivindicações do uruguaio são, como se sabe, bastante elevadas, embora agora o seu contrato não dependa do PSG, ao contrário da situação no mercado de inverno.