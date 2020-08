Concurso caça talentos “Tina Tune” e o “Fest Intercolegial” arrancam em Outubro

O primeiro concurso, de caça talentos visa encontrar, divulgar e acompanhar os novos talentos no mundo da música, dança, desenho, projectos académicos e tecnológicos, DJs, moda e outros.

A acção é desenvolvida através de sete categorias, nomeadamente, tecnologia e inovação em acção, voz de ouro, vem dançar, tina tune kandengues do conde, bem desenhar, toca bwé e à moda afro.

Já o segundo, de carácter extracurricular, é tido como o maior evento do género realizado no país, um mega festival que envolve estudantes do ensino geral de Luanda, Benguela, Huambo e Huíla, em actividades académicas, culturais, desportivas e recreativas, que visam estimular a formação artística, um maior aproveitamento escolar e o convívio entre estudantes.

Estes eventos afiguram-se particularmente importantes por terem sido criados para uma camada da sociedade que carece de apoio para singrar no mundo da arte, e, por outro lado, por estarmos numa fase em que se perde o ritmo estudantil, estas são actividades de convívio e interactividade.

O mesmo é considerado ainda de grande relevância, pelo número de estudantes e instituições de ensino que participam, o “Intercolegial Tina Tune é o maior evento extra-curricular do país. A realizar o intercolegial desde 2013, desta feita, duma forma adaptada à situação epidemiológica do país, o “Ruca fest intercolegial 2020” é um segmento deste que se afirma como o maior evento extracurricular com estudantes do ensino geral, realizado todos os anos, com vista ao incentivo à formação artística e académica.

De salientar que músicos como Walter Ananás e Lil Saint vão este ano integrar o projecto, animando com as canções dos seus repertórios, assim como motivar os alunos a uma maior dedicação aos manuais escolares e de ensino.