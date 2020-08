Corrida ao CAN dos Camarões regressa em Novembro

As eliminatórias para o Campeonato Africano das Nações (CAN), nos Camarões e no Mundial do Qatar retomam em Novembro.

Segundo o site da Confederação Africana de Futebol (CAF), o órgão reitor do futebol no continente aprovou a data do regresso das eliminatórias da Copa Africana de Nações dos Camarões 2021 e da fase de grupos de Apuramento a Copa do Mundo Qatar 2022.

Para o CAN 2021, as eliminatórias recomeçam a 17 de Novembro deste ano e terminam a 30 de Março de 2021. Quanto ao mundial 2022, as eliminatórias da zona africana deverão ter início a 31 de Maio de 2021 com jogos da fase de grupos.

As selecções vão se defrontar num sistema de todos contra todos a uma volta até 12 de Outubro de 2021.

Das 40 selecções que irão disputar a fase de grupos 10 apuram-se para os play-off, agendados para os dias 8 e 16 de Novembro de 2021. Cinco selecções serão apuradas para a Copa do Mundo do Qatar.

O treinador dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, é obrigado a fazer bem o trabalho de casa para que o grupo não seja surpreendido nas eliminatórias supracitadas.