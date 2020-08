Covid-19 infecta 66 pessoas em quatro províncias do país nas últimas 24 horas

O governante, que falava na habitual apresentação diária do balanço sobre a situação epidemiológica no país, informou que foram confirmados, nas últimas 24 horas, 66 novos casos de Covid- 19 em quatro províncias. Os infectados têm idades compreendidas entre 13 e 99 anos, dos quais 58 são do sexo masculino e oito do feminino.

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, esclareceu que dos 66 novos casos positivos registados ontem, 50 são da província de Luanda, concretamente de Belas, Talatona, Kilamba Kiaxi e Viana. Os restantes são das províncias de Benguela, com oito casos, Zaire (6 casos) e Bié (2).

Por outro lado, Mufinda contou que nas últimas 24 horas não se registou qualquer morte por Covid- 19. Entretanto, conseguiram recuperar mais 10 pacientes, dos quais quatro no município de Luanda. Belas, Cazenga, e Viana tiveram duas recuperações cada. Franco Mufinda clarificou que, neste grupo de novos 66 positivos, oito foram detectados pelo laboratório de virologia molecular de Benguela, num conjunto de 58 amostras processadas. As amostras são referentes a Benguela (37), Huambo (15) e Bié (2).

“O laboratório de virologia molecular de Benguela já está em funcionamento e vai apoiando justamente a parte sul do país”, frisou.

Angola com 2.134 positivos com 94 mortes

Com os 66 casos de ontem, o país tem um acumulado de 2.134 casos positivos, com 814 recuperados, 94 óbitos e 1.226 activos. Dos activos, quatro estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 14 em estado grave, 31 em estado moderado, 29 com sintomas leves e 1.143 assintomáticos.

Franco Mufinda disse que nas últimas 24 horas foram processadas, na província de Luanda, 283 amostras no laboratório da biologia molecular por RT-PCR, das quais 50 foram positivas.

No total, o cumulativo de amostras processadas por RT-PCR é de 52.576 amostras, dos quais 2.134 positivas e 50.442 negativas.

O responsável explicou que no período em referência 94 pessoas receberam alta, sendo 34 na província de Luanda, 22 no Cuanza Sul, 16 no Bié, 11 no Huambo, cinco no Cunene, três na Lunda-Norte, duas em Benguela e uma no Uíge.

Cerca de oito mil agentes da Polícia testados e 34 estão reactivos a IgM

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, revelou que até ontem tinham sido testados 7.948 agentes da Polícia Nacional. De acordo com o responsável, foram encontrados casos reactivos a IgM em 34 pessoas. No entanto, esclareceu que são casos isolados para a posterior realizarem a testagem por biologia molecular.

Em algumas províncias foram realizadas colheita e envio de amostras a Luanda, a testagem rápida, rastreamento térmico e educação para saúde no seio da comunidade.

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) recebeu, nas últimas 24 horas, 65 chamadas, cinco das quais denúncias de casos suspeitos de Covid-19. Houve ainda quatro denúncias de violação do estado de calamidade e 56 foram pedidos de informação sobre o vírus.

De recordar que o novo Coronavírus (SARS-CoV-2), responsável pela pandemia da Covid-19, surgiu na China em Dezembro de 2019. O surto espalhou-se pelo mundo e já vitimou centenas de milhares de pessoas, tendo levado a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia global.