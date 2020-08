Djokovic admite sentir falta de Nadal e Federer

O tenista Novak Djokovic admitiu que vai sentir falta de Rafael Nadal e Roger Federer no Masters 1.000 de Cincinnati e no US Open.

“Vamos estranhar a ausência de Nadal e Federer, mas todos os outros jogadores importantes estarão aqui e têm hipóteses de vencer.

Se terei mais hipóteses de ganhar porque o Rafa e o Roger não estão, realmente não sei”, disse o líder do ranking mundial, citado pela ATP.

Nadal, número 2 da hierarquia mundial, decidiu não estar presente nas competições que decorrem nos Estados Unidos, justificando a sua ausência pela situação que o país está a atravessar devido à pandemia de Covid-19.

Federer, terceiro do ranking da ATP, está a recuperar de uma lesão num joelho, razão pela qual também irá falhar as provas. O tenista sérvio procura agora a terceira vitória da época, depois de conquistar o Open da Austrália e o torneio do Dubai.