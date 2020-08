PSG e Bayern decidem hoje o título da Liga dos Campeões

O PSG de França e o Bayern de Munique decidem esta noite o título da Liga dos Campeões da Europa no Estádio da Luz, às 20:00 (horário de Angola).

A equipa francesa liderada em campo pelo brasileiro Neymar Júnior procura o seu primeiro troféu na maior prova do “Velho Continente”.

Os franceses são obrigados a puxar dos galões para concretizar o objectivo, mas têm de estar concretado no sector defensivo.

Por sua vez, os bávaros vão procurar conquistar pela sexta vez o título que está em posse do Liverpool, equipa que foi eliminada nos oitavos- de-final. Muller e companheiros sabem que o adversário tem bons executantes, mas tudo farão para colocar em prática o seu ataque demolidor. O italiano Daniele Orsato será o árbitro do encontro, tendo já dirigido vários jogos da Champions desta época.

O italiano de 44 anos apitou, por exemplo, o encontro entre Real Madrid e Manchester City, da primeira mão dos oitavos, que acabou com vitória da equipa de Guardiola.

Esta será a segunda final europeia em dois anos para Orsato, juiz da final da Liga Europa de 2018/2019, que o Chelsea conquistou diante do rival londrino Arsenal.

Sevilha conquista Liga Europa O Sevilha venceu na Sexta-feira o Inter de Milão, por 3-2, na final da Liga Europa em futebol, conquistando o sexto troféu na segunda maior prova europeia de clubes, depois da “Champions”.

Em jogo disputado no Estádio do Colónia, na Alemanha, os italianos até colocaram-se em vantagem logo aos 5 minutos, com golo de penalte, convertido por Lukaku.

Porém, um “bis” de De Jong, aos 12 e 33 minutos, colocou o Sevilha à frente do marcador, mas Godin (36’) restabeleceu a igualdade ainda antes do intervalo, de acordo com o jornal “A Bola” na sua edição online. Foi então que no segundo tempo apareceu Diego Carlos (74’) a selar o triunfo andaluz.