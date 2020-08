Bayern conquista pela sexta a Champions

Com o golo solitário de Kingsley Coman, apontado aos 59 minutos, o Bayern de Munique conquistou, ontem, pela sexta vez o título da Liga dos Campeões.

Ontem, os bávaros venceram na final da maior competição de clubes da UEFA o PSG de França, no Estádio da Luz, em Portugal.

A equipa alemã comandada dentro das ‘quatro linhas’ por Muller não esteve bem na primeira parte, porque o sector defensivo da turma soube anular os principais jogadores.

Já o PSG teve as melhores oportunidades de golos, mas por falta de eficácia dos seus avançados não conseguiram violar a baliza adversária.

UEFA estuda novo formato

Ontem, Domingo, marcou o final de uma Liga dos Campeões diferente. Devido à pandemia de Covid-19, a UEFA optou por disputar uma final a oito, com os jogos a uma mão todos concentrados no mesmo país, ou seja, em Portugal, ao invés das habituais eliminatórias com duas partidas.

No entanto, a UEFA, em conjunto com as federações, vai iniciar discussões para perceber até que ponto é viável uma alteração.