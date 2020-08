Morreu Walter Lure, dos lendários Johnny Thunders & The Heartbreakers Facebook

Morreu Walter Lure, guitarrista dos The Heartbreakers, lendária banda punk dos anos 70 também conhecida como Johnny Thunders & The Heartbreakers. De acordo com a página do clube de Los Angeles Starwood no Facebook, Lure morreu devido a um cancro no fígado e nos pulmões, que só lhe foi diagnosticado em Julho deste ano.

O guitarrista era o único elemento ainda vivo do conjunto que gravou o primeiro álbum dos Heartbreakers, “L.A.M.F.”, de 1977. Johnny Thunders, líder da banda, faleceu em 1991. Após o fim da banda, Lure continuou a tocar com outros grupos, como os The Waldos.