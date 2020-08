Covid-19: Administrador do Chitato encoraja medidas coercivas

Falando na abertura da formação de agentes mobilizadores constituídas por efectivos dos vários órgãos do Ministério do Interior na Lunda Norte, Gastão Cahata defende que os órgãos de defesa e segurança devem reforçar a sua actuação, sobretudo na via pública, para fazer cumprir as medidas impostas pelo Estado angolano, visando evitar a propagação da doença.

“É importante que o carácter coercivo seja aplicado para que os nossos cidadãos, que continuam a desrespeitar as medidas do Estado para evitar a propagação do vírus pelo país, cumpram a rigor”, sublinhou.

Por outro lado, fez saber que a acção formativa dirigida aos agentes visa prepará-los para uma actuação mais eficaz, pedagógica e responsável, sobretudo nos locais públicos, no âmbito da consciencialização da população sobre o perigo que a pandemia representa.

Após a conclusão da formação, avançou, os agentes serão organizados em grupos para actuarem em todas as aldeias, bairros, zonas rurais e na urbe da cidade do Chitato, sensibilizando a população sobre a necessidade do cumprimento das normas de prevenção.

Relativamente as fronteiras, o administrador defende que sejam responsabilizados os cidadãos angolanos que persistirem em auxiliar a imigração nesta fase, bem como os agentes dos órgãos de defesa que facilitam tal prática.

Considera “irresponsabilidade” e falta de comprometimento com o bem-estar comum, o auxílio a imigração nesta fase em que, sobretudo, na República Democrática do Congo (RDC), os números de casos da pandemia continuam aumentar.

Apelou patriotismo, rigor e responsabilidade por parte das forças de defesa e segurança, tornado cada vez mais inviolável as fronteiras com a RDC.